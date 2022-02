A dicembre 2021 export in crescita, +16,2% su base annua (Di giovedì 17 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – A dicembre 2021 l'Istat stima una flessione su base mensile per le esportazioni (-1,1%) e un aumento per le importazioni (+7,5%). La flessione dell'export è dovuta principalmente al calo delle vendite verso l'area extra Ue (-2,1%) mentre la diminuzione di quelle verso l'area Ue è contenuta (-0,2%). Nell'ultimo trimestre del 2021, rispetto al precedente, l'export cresce del 2,4%, l'import del 7,5%.A dicembre 2021, l'export aumenta su base annua del 16,2%; la crescita è più sostenuta verso l'area Ue (+20,1%) rispetto ai mercati extra Ue (+12,7%). L'import registra un incremento tendenziale più marcato (+37,2%), che coinvolge sia l'area Ue (+31,5%) sia, in misura molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Al'Istat stima una flessione sumensile per le esportazioni (-1,1%) e un aumento per le importazioni (+7,5%). La flessione dell'è dovuta principalmente al calo delle vendite verso l'area extra Ue (-2,1%) mentre la diminuzione di quelle verso l'area Ue è contenuta (-0,2%). Nell'ultimo trimestre del, rispetto al precedente, l'cresce del 2,4%, l'import del 7,5%.A, l'aumenta sudel 16,2%; laè più sostenuta verso l'area Ue (+20,1%) rispetto ai mercati extra Ue (+12,7%). L'import registra un incremento tendenziale più marcato (+37,2%), che coinvolge sia l'area Ue (+31,5%) sia, in misura molto ...

