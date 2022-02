26esima giornata Serie A 2021/22: le designazioni arbitrali (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la 26esima giornata Serie A 2021/22 in programma tra venerdì 18 e lunedì 21 febbraio 2022. JUVENTUS-TORINO- venerdì 18/02 ore 20.45 Arbitro: Massa Assistenti: Alassio-Tolfo Iv ufficiale: Ayroldi Var: Mazzoleni Avar: Bindoni SAMPDORIA-EMPOLI- sabato 19/02 h. 20.45 Arbitro: Rapuano Assistenti: Giallatini-Mastrodonato Iv ufficiale: Santoro Var: Abisso Avar: Dei Giudici ROMA-HELLAS VERONA: sabato 19/02 h.18.00 Arbitro: Pairetto Assistenti: Paganessi-Rossi L. iv ufficiale: Volpi Var: Manganiello Avar: Zufferli SALERNITANA-MILAN: sabato 19/02 h. 20.45 Arbitro: Fabbri Assistenti: Baccini-Rocca Iv ufficiale: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 17 febbraio 2022) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la/22 in programma tra venerdì 18 e lunedì 21 febbraio 2022. JUVENTUS-TORINO- venerdì 18/02 ore 20.45 Arbitro: Massa Assistenti: Alassio-Tolfo Iv ufficiale: Ayroldi Var: Mazzoleni Avar: Bindoni SAMPDORIA-EMPOLI- sabato 19/02 h. 20.45 Arbitro: Rapuano Assistenti: Giallatini-Mastrodonato Iv ufficiale: Santoro Var: Abisso Avar: Dei Giudici ROMA-HELLAS VERONA: sabato 19/02 h.18.00 Arbitro: Pairetto Assistenti: Paganessi-Rossi L. iv ufficiale: Volpi Var: Manganiello Avar: Zufferli SALERNITANA-MILAN: sabato 19/02 h. 20.45 Arbitro: Fabbri Assistenti: Baccini-Rocca Iv ufficiale: ...

