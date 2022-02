WWE | A Vengeance Day solo conferme | Hayes e Toxic Attraction ancora al top

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Due match titolati dai quali ci si poteva aspettare qualche sorpresa. E inveceDay, show speciale di NXT 2.0 ha dato. Infatti lehanno confermato il possesso dei titoli di coppia contro Indi Hartwell e Persia Pirotta, mentre per Cameron Grimes non c’è stato nulla da fare contro Carmeloper il titolo Nord Americano. Carmelocampione North American #AndSTILL the A CHAMP!#WWENXT #Day @Carmelo WWE pic.twitter.com/LADIkWveh3— WWE NXT (@WWENXT) February 16, 2022imbattili nella categoria femminile ????#WWENXT #Day @gigidolin wwe @jacyjaynewwe pic.twitter.com/YZwRpJJd3L— WWE ...

WWE_Ufficiale : .@bronbreakkerwwe prova a difendere il suo Title contro @EscobarWWE nonostante le interferenze nel match e molti al… - TSOWrestling : Il San Valentino in casa #WWENXT: #VengeanceDay! #TSOW // #TSOS - WWE_Ufficiale : Questa notte a #WWENXT Vengeance Day, @CGrimesWWE proverà a tener fede alla promessa di conquistare l'oro nel match… - WWE_Ufficiale : Nella finale Men’s Dusty Rhodes Tag Team Classic si affronteranno gli MSK e i Creed Brothers! Qui la preview:… - WWE_Ufficiale : .@indi_hartwell e Persia Pirotta sono pronte a strappare i Title alle Toxic Attraction a #WWENXT Vengeance Day! ?? P… -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Vengeance

Continuano le puntate speciali di NXT. Si terrà il 15 febbraio su SyFyDay , evento che prende ispirazione da uno storico PPV della. Tra match titolati e chiusure di rivalità, di carne al fuoco ce ne sarà tanta. Andiamo ad analizzare nel dettaglio la card ...Nella notte la WWE ha messo in scena Vengeance Day (CLICCA QUI PER LEGGERE I RISULTATI), dopo lo show sono stati annunciati alcuni match per la puntata di settimana prossima. Il match più importante ...Nell'ultimo aggiornamento arrivato sulle pagine dell'Insider, infatti, i giornalisti riportavano: "Invece di 205 Live, la WWE sta organizzando tutto per registrare il primo episodio di NXT: Level Up ...