VIDEO Short track, Pechino 2022: tutte le meraviglie di Arianna Fontana, riviviamo le undici medaglie (Di mercoledì 16 febbraio 2022) undici meraviglie, un nuovo record per il Bel Paese. Con l’argento agguantato nei 1500 metri oggi a Pechino 2022 Arianna Fontana è diventata l’atleta azzurra ad aver vinto più medaglie olimpiche. Da Torino 2006 ai Giochi cinesi ancora in corso, il fenomeno dello Short track azzurro ha fatto la storia dello sport tricolore, edizione dopo edizione. Due ori (i 500 metri a PyeongChang 2018 e a Pechino 2022), quattro argenti e cinque bronzi: andiamo a rivivere tutte le medaglie dell’azzurra. VIDEO tutte LE medaglie OLIMPICHE DI Arianna Fontana Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022), un nuovo record per il Bel Paese. Con l’argento agguantato nei 1500 metri oggi aè diventata l’atleta azzurra ad aver vinto piùolimpiche. Da Torino 2006 ai Giochi cinesi ancora in corso, il fenomeno delloazzurro ha fatto la storia dello sport tricolore, edizione dopo edizione. Due ori (i 500 metri a PyeongChang 2018 e a), quattro argenti e cinque bronzi: andiamo a rivivereledell’azzurra.LEOLIMPICHE DIFoto: Lapresse

