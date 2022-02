Ultimatum di von der Leyen a Putin: Mosca annuncia fine manovre in Crimea, ma in Occidente regna lo scetticismo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nel tessuto del tiepido ottimismo montato dopo l’annuncio del Cremlino sulla conclusione delle “esercitazioni militari” al confine e in Crimea, l’Ucraina si risveglia avvolta nella nebbia dello scetticismo occidentale sull’effettivo ritiro delle truppe russe. Non un definitivo scampato pericolo, secondo Ue e Nato che avanzerebbero più di un sospetto sulla genuinità del quadro di de-escalation maturato nelle ultime ore intorno alla crisi con la Russia. A sottolineare il rischio ancora forte è la stessa Ursula von der Leyen, con una sorta di Ultimatum a Vladimir Putin che promette una risposta severa e “senza precedenti” dell’Europa in caso di attacco e invasione su Kiev. Ucraina: Ultimatum di von der Leyen a ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nel tessuto del tiepido ottimismo montato dopo l’annuncio del Cremlino sulla conclusione delle “esercitazioni militari” al cone in, l’Ucraina si risveglia avvolta nella nebbia dellooccidentale sull’effettivo ritiro delle truppe russe. Non un definitivo scampato pericolo, secondo Ue e Nato che avanzerebbero più di un sospetto sulla genuinità del quadro di de-escalation maturato nelle ultime ore intorno alla crisi con la Russia. A sottolineare il rischio ancora forte è la stessa Ursula von der, con una sorta dia Vladimirche promette una risposta severa e “senza precedenti” dell’Europa in caso di attacco e invasione su Kiev. Ucraina:di von dera ...

