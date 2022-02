Ucraina | la Russia diffonde video del ritiro delle sue truppe dalla Crimea Kiev | ' No | è solo un avvicendamento'

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nel giorno in cui l'intelligence Usa aveva previsto l'attacco russo all', Putin mostra al mondo di non voler la guerra. Ma la Nato non vede cambiamenti sul campo e rafforza la sua presenza ...

Nel giorno in cui l'intelligence Usa aveva previsto l'attacco russo all', Putin mostra al mondo di non voler la guerra. Ma la Nato non vede cambiamenti sul campo e rafforza la sua presenza militare sul fronte Orientale. Resta aperta la via diplomatica: Draghi a ...Per questo è intervenuto con cognizione di causa sulla crisiai microfoni di Un Giorno da Pecora , la trasmissione in onda su Rai Radio1. Al momento la situazione appare ancora incerta, anche ...Mondo - Ci sono 'chance' di trovare un accordo con l'Occidente, ha detto in mattinata il ministro degli Esteri Serghei Lavrov incontrando e spiegando che i suoi diplomatici stanno preparando una ...(aggiornamento di Davide Giancristofaro) Sembra allentarsi la tensione fra Russia e Ucraina lungo il confine. Nella giornata di ieri l’esercito di Mosca ha annunciato il ritiro di alcune truppe dopo ...