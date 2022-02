Tragedia a Noto, incendio in casa: muore 32enne (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Noto – Tragedia ieri a Noto dove un 32enne è morto carbonizzato per lo scoppio di un incendio avvenuto nella sua abitazione. La Tragedia si è verificata nella tarda serata di ieri e sono stati i vicini a dare l’allarme dopo aver visto del fumo provenire dalla casa della vittima, proprietaria dell’appartamento. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 per l’uomo non c’era più nulla da fare, le fiamme lo avevano ormai divorato. Sul caso la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per accertare se si è trattato di un incidente. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato di polizia di Noto che, al termine delle operazioni di spegnimento dell’abitazione dei pompieri, hanno compiuto un sopralluogo nella casa. ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 16 febbraio 2022)ieri adove unè morto carbonizzato per lo scoppio di unavvenuto nella sua abitazione. Lasi è verificata nella tarda serata di ieri e sono stati i vicini a dare l’allarme dopo aver visto del fumo provenire dalladella vittima, proprietaria dell’appartamento. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 per l’uomo non c’era più nulla da fare, le fiamme lo avevano ormai divorato. Sul caso la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per accertare se si è trattato di un incidente. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato di polizia diche, al termine delle operazioni di spegnimento dell’abitazione dei pompieri, hanno compiuto un sopralluogo nella. ...

