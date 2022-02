Sudtirol inarrestabile, solo il Padova resta in scia. Modena, una notte in vetta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Turno infrasettimanale spalmato su tre giorni: i risultati del martedì dedicato al girone C hanno portato all'esonero del tecnico dell'Avellino Piero Braglia. Il programma si completerà domani con ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Turno infrasettimanale spalmato su tre giorni: i risultati del martedì dedicato al girone C hanno portato all'esonero del tecnico dell'Avellino Piero Braglia. Il programma si completerà domani con ...

Advertising

sportli26181512 : Sudtirol inarrestabile, solo il Padova resta in scia. Il Modena torna in vetta per una notte: Sudtirol inarrestabil… - corriereveneto : #padova I biancoscudati espugnano Seregno con una prova convincente e restano aggrappati alla speranza di rimontare… -

Ultime Notizie dalla rete : Sudtirol inarrestabile Sudtirol inarrestabile, solo il Padova resta in scia. Modena, una notte in vetta GIRONE A ? La corsa del Sudtirol non trova ostacoli: la capolista passa anche sul campo della Giana con un gol per tempo di Tait e De Col, di nuovo senza subire gol e allungando a 30 la striscia di ...

Padova, torna la vittoria ma il Sudtirol capolista ancora lontano otto punti Torna a vincere il Padova , che espugna Seregno e rimane aggrappato alla speranza di rimontare un Sdtirol inarrestabile . Due a uno al Ferruccio, 1 - 0 al Druso e il distacco fra le due contendenti rimane di 8 punti. Il Padova parte forte e dopo 8 minuti un'azione rocambolesca permette a Jelenic di ...

Sudtirol inarrestabile, solo il Padova resta in scia. Il Modena torna in vetta per una notte La Gazzetta dello Sport Serie C, Sudtirol e Modena inarrestabili Dopo il girone C, in campo martedì, mercoledì è toccato ai gironi A e B. Nel girone A il Sudtirol ha vinto per 2-0 in casa della Giana Erminio, conservando la propria imbattibilità e restando a +8 sul ...

Padova, torna la vittoria ma il Sudtirol capolista è ancora lontano otto punti Torna a vincere il Padova, che espugna Seregno e rimane aggrappato alla speranza di rimontare un Südtirol inarrestabile. Due a uno al Ferruccio, 1-0 al Druso e il distacco fra le due contendenti ...

GIRONE A ? La corsa delnon trova ostacoli: la capolista passa anche sul campo della Giana con un gol per tempo di Tait e De Col, di nuovo senza subire gol e allungando a 30 la striscia di ...Torna a vincere il Padova , che espugna Seregno e rimane aggrappato alla speranza di rimontare un Sdtirol. Due a uno al Ferruccio, 1 - 0 al Druso e il distacco fra le due contendenti rimane di 8 punti. Il Padova parte forte e dopo 8 minuti un'azione rocambolesca permette a Jelenic di ...Dopo il girone C, in campo martedì, mercoledì è toccato ai gironi A e B. Nel girone A il Sudtirol ha vinto per 2-0 in casa della Giana Erminio, conservando la propria imbattibilità e restando a +8 sul ...Torna a vincere il Padova, che espugna Seregno e rimane aggrappato alla speranza di rimontare un Südtirol inarrestabile. Due a uno al Ferruccio, 1-0 al Druso e il distacco fra le due contendenti ...