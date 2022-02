Sci alpino | Alex Vinatzer | “Ho sbagliato gli sci per questa neve Ma in slalom tutto può succedere”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)ha commesso due grossi errori durante la prima manche delloalle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’azzurro hain apertura di gara, riuscendo a rimanere clamorosamente nel tracciato. Ha recuperato qualcosa nel secondo intermedio, ma poi si è piantato sul muro. Nonostante le evidenti sbavature l’altoatesino è riuscito a contentare il distacco e ha chiuso in 17ma posizione a 1.45 di ritardo dall’austriaco Johannes Strolz. L’azzurro sarà chiamato a inscenare una rimonta poderosa nella seconda manche (dalle ore 06.45 italiane), con l’intento di risalire la china e avvicinarsi alle posizioni nobili della classifica generale. Resta un po’ di amaro in bocca, perché il 22enne avrebbe tranquillamente potuto essere già ai vertici della graduatoria ed essere in piena lotta per la conquista di ...