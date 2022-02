Putin dice che “la Russia non vuole una guerra” in Ucraina, ma non tutti gli credono (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Oggi è il giorno che l’intelligence americana aveva previsto sarebbe coinciso con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Uno scenario ipotizzato visto il massiccio dispiegamento di forze al confine da parte di Mosca: ma proprio ieri ci sono stati primi segnali di disgelo, con Putin che ha ritirato parte delle truppe e ha annunciato a margine dell’incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz che “la Russia non vuole una guerra”. A distanza è arrivata la risposta del presidente americano Joe Biden: “Se la Russia attaccherà sarà una guerra senza ragione, il costo umano per l’Ucraina sarà immenso. E anche il costo strategico per la Russia sarà immenso”. Come spiegato dal ministro degli Esteri russo Sergej ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Oggi è il giorno che l’intelligence americana aveva previsto sarebbe coinciso con l’invasione dell’da parte della. Uno scenario ipotizzato visto il massiccio dispiegamento di forze al confine da parte di Mosca: ma proprio ieri ci sono stati primi segnali di disgelo, conche ha ritirato parte delle truppe e ha annunciato a margine dell’incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz che “lanonuna”. A distanza è arrivata la risposta del presidente americano Joe Biden: “Se laattaccherà sarà unasenza ragione, il costo umano per l’sarà immenso. E anche il costo strategico per lasarà immenso”. Come spiegato dal ministro degli Esteri russo Sergej ...

