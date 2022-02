Programmi TV di stasera, mercoledì 16 febbraio 2022. Su Rai1 «Ero in guerra ma non lo sapevo» contro l’esordio della Hunziker (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ero in guerra ma non lo sapevo Rai1, ore 21.25: Ero in guerra ma non lo sapevo Prima tv Film del 2022 di Fabio Resinaro con Francesco Montanari e Laura Chiatti. Trama: Ultimi giorni di vita di Pierluigi Torregiani, titolare di una gioielleria alla periferia nord di Milano, ucciso in un agguato dai PAC, Proletari Armati per il Comunismo, nel 1979. Dopo aver reagito ad un tentativo di rapina, l’uomo venne considerato come uno “sceriffo” e condannato a morte da quel gruppo terroristico. Rai2, ore 21.20: The Good Doctor 5 Serie Tv. 5×06 Un cuore: Un bambino è in attesa di un trapianto ed il possibile donatore è un ragazzo che lotta tra la vita e la morte. Asher e Shaun stanno vicini al padre del ragazzo. Rai2, ore 22.10: The Resident 4 Serie Tv. 4×06 Un caos, un nuovo ordine: ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ero inma non lo, ore 21.25: Ero inma non loPrima tv Film deldi Fabio Resinaro con Francesco Montanari e Laura Chiatti. Trama: Ultimi giorni di vita di Pierluigi Torregiani, titolare di una gioielleria alla periferia nord di Milano, ucciso in un agguato dai PAC, Proletari Armati per il Comunismo, nel 1979. Dopo aver reagito ad un tentativo di rapina, l’uomo venne considerato come uno “sceriffo” e condannato a morte da quel gruppo terroristico. Rai2, ore 21.20: The Good Doctor 5 Serie Tv. 5×06 Un cuore: Un bambino è in attesa di un trapianto ed il possibile donatore è un ragazzo che lotta tra la vita e la morte. Asher e Shaun stanno vicini al padre del ragazzo. Rai2, ore 22.10: The Resident 4 Serie Tv. 4×06 Un caos, un nuovo ordine: ...

Advertising

lockifra : RT @Animalistiitaly: STASERA DALLE ??ORE 19:45 SINTONIZZATI SULLE FREQUENZE DI @Radio24_news Caccia, Costituzione e diritti degli animali tr… - AnnaMancini81 : Stasera in tv mercoledì 16 febbraio 2022 – Tutti i programmi in onda - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 15 Febbraio 2022 - diego57108345 : RT @kunstsyn: pochi programmi mi fanno ridere come stasera tutto è possibile - AnnaMancini81 : Stasera Tutto è Possibile diretta 15 febbraio, Stefano De Martino torna in tv: ospiti e giochi prima puntata -