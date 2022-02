Pechino 2022, Arianna Fontana da record: argento nello short track 1500 metri, è l’11esima medaglia olimpica (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Arianna Fontana è medaglia di argento nello short track 1500 metri alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. L’azzurra ha superato al fotofinish l’olandese Suzanne Schulting. L’oro è andato alla sudcoreana Choi Minjeong. Per Fontana è la medaglia olimpica numero 11, una in più di Stefania Belmondo. Nessuna azzurra ha fatto meglio di lei. L’argento arriva poco dopo il bronzo nella staffetta 5000 metri di short track, vinto da Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola e a Tommaso Dotti. February 16, 2022 Immagine di copertina: EPA/FAZRY ISMAIL Leggi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022)dialle Olimpiadi invernali di. L’azzurra ha superato al fotofinish l’olandese Suzanne Schulting. L’oro è andato alla sudcoreana Choi Minjeong. Perè lanumero 11, una in più di Stefania Belmondo. Nessuna azzurra ha fatto meglio di lei. L’arriva poco dopo il bronzo nella staffetta 5000di, vinto da Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola e a Tommaso Dotti. February 16,Immagine di copertina: EPA/FAZRY ISMAIL Leggi ...

