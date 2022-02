Palermo | corse clandestine di cavalli a Brancaccio | identificato un fantino e sequestrato uno degli animali – Video

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) È statodai carabinieri e deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, per maltrattamento die competizioni non autorizzate tra, anche il secondo dei fantini che hanno preso parte, nella mattinata di domenica 13 febbraio, alla corsa clandestina che ha visto protagonisti dueche si sono sfidati ad altissima velocità nell’area industriale del quartiere, ‘scortati’ da un carosello di decine di ragazzi a bordo di moto e scooter. I carabinieri della Compagnia di piazza Verdi e del Nucleo CITES del Centro Anticrimine Natura di, all’esito di una serrata attività info-investigativa, hanno trovato all’interno di una stalla abusiva e sconosciuta all’autorità sanitaria, in zona Ciaculli, uno dei ...

Advertising

MonrealeNews : L’accusa è “maltrattamento di animali e competizioni non autorizzate tra animali” - IlFattoNisseno : Sicilia, corse clandestine di cavalli a Palermo: denunciato fantino - WandaPardini : RT @Horse_Angels: Ancora corse clandestine di cavalli a Palermo - Horse_Angels : Ancora corse clandestine di cavalli a Palermo - NuovoSud : Corse clandestine dei cavalli a Palermo: il Comune sarà parte civile -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo corse

Il Fatto Quotidiano

stato identificato dai Carabinieri e deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, per Maltrattamento di Animali e competizioni non autorizzate tra animali, anche il secondo dei fantini che hanno preso parte, nella mattinata di domenica 13 febbraio, alla corsa clandestina ......del Traffico al Dipartimento dei Trasporti della facoltà di Ingegneria dell'Università di; ...del bus navetta sono finanziate con fondi comunali ed è nostra intenzione potenziare con altre...all’Istituto Zootecnico Sperimentale per la Sicilia di Palermo. Sono stati identificati e denunciati alcuni giovani che hanno preso parte domenica alla corsa di cavalli che si è svolta in via ...È stato identificato dai Carabinieri e deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per Maltrattamento di Animali ... nella mattinata di domenica 13 febbraio, alla corsa ...