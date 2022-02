No al referendum sull’eutanasia, attesa per gli altri sette Corte Costituzionale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) attesa per il pronunciamento della Consulta sulle richieste di referendum sulla legalizzazione della cannabis e (sei quesiti) sulla giustizia. Di seguito un comunicato diffuso dalla Corte Costituzionale: La Corte Costituzionale si è riunita oggi in camera di consiglio per discutere sull’ammissibilità del referendum denominato “Abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)”: In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 16 febbraio 2022)per il pronunciamento della Consulta sulle richieste disulla legalizzazione della cannabis e (sei quesiti) sulla giustizia. Di seguito un comunicato diffuso dalla: Lasi è riunita oggi in camera di consiglio per discutere sull’ammissibilità deldenominato “Abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente)”: Indel deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che laha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mira, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente ...

Tommasolabate : La Consulta dichiara inammissibile il quesito referendario sull’eutanasia. I giudici costituzionali avranno avuto s… - ilpost : La Corte Costituzionale ha respinto il referendum sull’eutanasia - Agenzia_Ansa : La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum sull'eutanasia #ANSA - legolata : RT @PamelaFerrara: La Consulta boccia il #Referendum sull'#Eutanasia perché non sarebbe preservata la tutela minima della vita umana. Che i… - EleonoraSimone4 : RT @yleniaindenial1: il ddl Zan no, il referendum sull'eutanasia legale giudicato in ammissibile dalla corte costituzionale purtroppo quest… -