Morta da sola e trovata dopo due anni: i parenti di Marinella sono spariti nel nulla (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "dopo quella prima e unica telefonata non si sono fatti più vivi e non si sono presentati". Le persone che nei giorni scorsi avevano chiamato la Polizia da Reggio Emilia, sostenendo di essere dei lontani parenti di ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "quella prima e unica telefonata non sifatti più vivi e non sipresentati". Le persone che nei giorni scorsi avevano chiamato la Polizia da Reggio Emilia, sostenendo di essere dei lontanidi ...

