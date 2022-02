La tenuta di Petriolo diventerà un superhotel | il gioiello del Settecento acquisito dal gruppo Borgosesia

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) «Metteremo in campo – è la promessa di Davide Schiffer, amministratore delegato di– una squadra qualificata di professionisti nel campo dell’architettura, dell’edilizia, del restauro conservativo ma anche esperti del settore vitivinicolo e dell’hotellerie di alta gamma. Questo progetto di riqualificazione ha tutte le carte in regola per diventare uno dei nostri fiori all’occhiello»