Ivrea è la Capitale del Libro 2022 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ivrea è la Capitale italiana del Libro 2022. Scelta dalla giuria presieduta da Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il Libro e la Lettura, e composta da Gerardo Casale, Stefano Eco, Cristina Loglio e Valentina Sonzini, ... Leggi su today (Di mercoledì 16 febbraio 2022)è laitaliana del. Scelta dalla giuria presieduta da Marino Sinibaldi, presidente del Centro per ile la Lettura, e composta da Gerardo Casale, Stefano Eco, Cristina Loglio e Valentina Sonzini, ...

Advertising

GruppoFISenato : '#Ivrea sarà la Capitale italiana del Libro 2022. È un traguardo ambizioso, con il quale è stata valorizzata la vis… - albertolupini : Ivrea è Capitale italiana del libro 2022 - DelphMontoliu : RT @dariofrance: La Capitale italiana del Libro 2022 è #Ivrea! - alecarbonaroM5S : Felice per #Ivrea capitale del Libro 2022: un'occasione in più per ricordare i grandi insegnamenti di Adriano Olive… - Giogio47658624 : IVREA è stata scelta come capitale del libro 2022 -