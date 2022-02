Inter-Liverpool, Klopp: “Partita sicuramente non semplice, ma vittoria importante” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Jürgen Klopp nel post Partita di Inter-Liverpool, andata degli ottavi di finale della Champions League L’allenatore del Liverpool Jürgen Klopp, al termine del match vinto per 2 a 0 contro l’Inter, e valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Amazon Prime. Possiamo dire che il calcio è quello sport in cui il Liverpool soffre ma alla fine vince? “Beh sì, stasera possiamo dire così (sorride, ndr). Abbiamo sofferto, l’Inter è una grande squadra, ottimo soprattutto Perisic. Se non siamo stati brillanti il merito è dei nerazzurri. Per fortuna alla fine abbiamo trovato i due gol”. Decisivi i cambi nella ripresa? “Le sostituzioni sono ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 17 febbraio 2022) Jürgennel postdi, andata degli ottavi di finale della Champions League L’allenatore delJürgen, al termine del match vinto per 2 a 0 contro l’, e valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Amazon Prime. Possiamo dire che il calcio è quello sport in cui ilsoffre ma alla fine vince? “Beh sì, stasera possiamo dire così (sorride, ndr). Abbiamo sofferto, l’è una grande squadra, ottimo soprattutto Perisic. Se non siamo stati brillanti il merito è dei nerazzurri. Per fortuna alla fine abbiamo trovato i due gol”. Decisivi i cambi nella ripresa? “Le sostituzioni sono ...

