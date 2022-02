Inter | Calhanoglu | «Non sento la pressione Liverpool? Serve sacrificio»

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Hakan, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Prime Video a poche ore dalla sfida con ilHakan, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Prime Video in vista del match contro il– «Nonla, sono sempre tranquillo e concentrato su ciò che devo fare. Devo fare il massimo in campo, è quello che conta». PARTITA – «Mi piace come gioca la squadra, mi sto divertendo. Abbiamo dimostrato di avere qualità, ma contro i Reds dobbiamo fare di più. Se non faccio gol o assist, voglio dare sempre il massimo per la squadra.il, la squadra è sempre al primo posto». L'articolo proviene da Calcio ...

Hakan è uno dei segreti di questa: lo reputo un fuoriclasse, ha i colpi per decidere da solo una partita ', poi ha continuato: ' Il Liverpool farà bene a controllarlo da vicino. Anzi, speriamo ...Commenta per primo Il centrocampista dell'Hakanha parlato a Prime Video a poche ore dall'inizio della partitita contro il Liverpool: 'E' una partita importante non solo per me ma per tutta l'. Sappiamo che loro sono ...Segui la diretta di Inter-Liverpool Inter-Liverpool, le probabili formazioni INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, ...