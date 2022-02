INPS, indennità Covid: nuovi riconoscimenti per i lavoratori (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Governo non riconferma l’equiparazione a malattia della quarantena. Cosa cambia per i lavoratori fragili Mentre lo stato di emergenza sanitaria viene prorogato al 31 marzo 2022, è novità degli ultimi giorni la mancata riconferma della misura del Governo che riconosce l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena, ai lavoratori, inclusi i lavoratori fragili. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Governo non riconferma l’equiparazione a malattia della quarantena. Cosa cambia per i lavoratori fragili Mentre lo stato di emergenza sanitaria viene prorogato al 31 marzo 2022, è novità degli ultimi giorni la mancata riconferma della misura del Governo che riconosce l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena, ai lavoratori, inclusi i lavoratori fragili. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : INPS indennità In pensione subito? Occhio alla data dell'1 marzo ... per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano terminato da almeno 3 mesi, la fruizione della disoccupazione Naspi o altra indennità spettante Inps ", come scrive il Corriere . Non saranno ...

Domanda di disoccupazione 2022: requisiti, importo, durata e novità Domanda di disoccupazione 2022 , cosa serve per chiedere la Naspi? Per avere diritto all'indennità INPS è necessario essere in possesso di determinati requisiti , da cui dipendono sia gli importi che la durata . In seguito alla pandemia, le regole per presentare la domanda di ...

«Papà riconosciuto invalido al 100% dall'Inps, ma gli hanno rifiutato per due volte l'indennità» ilgazzettino.it ... per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano terminato da almeno 3 mesi, la fruizione della disoccupazione Naspi o altraspettante", come scrive il Corriere . Non saranno ...Domanda di disoccupazione 2022 , cosa serve per chiedere la Naspi? Per avere diritto all'è necessario essere in possesso di determinati requisiti , da cui dipendono sia gli importi che la durata . In seguito alla pandemia, le regole per presentare la domanda di ...