Indovinello | quanti triangoli ci sono? Impossibile dare la risposta giusta

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Proviamo a fare insieme questologico: osserva l’immagine,vedi nella figura? Siete pronti a mettere alla prova la vostra mente? L’che stiamo per proporvi è molto più difficile di quanto possa sembrare. Il vostro obiettivo è quello di individuare tutti ipresenti nella figura. Sembrerebbe fattibile, ma in realtà pochissime L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

virale19 : Indovinello: quanti sono stati in realtà i cani. - TranslatorAlien : cc: @Palmieri_Nicola Sono qui solo per fare la cronaca di un indovinello ?? ? Che serve fare tondo giù quando nes… - fred57912 : RT @_pennichella_: Indovinello: Quanti ne ha presi la #Lazio al primo tempo? #MilanLazio - stefanoasr : RT @_pennichella_: Indovinello: Quanti ne ha presi la #Lazio al primo tempo? #MilanLazio - MFerrajolo : RT @_pennichella_: Indovinello: Quanti ne ha presi la #Lazio al primo tempo? #MilanLazio -

Ultime Notizie dalla rete : Indovinello quanti

Leggilo.org

articoli di Zeri abbiamo letto sulla "Stampa" negli anni Ottanta e Novanta, dove aveva ... avendo il suo gran sacerdote va intesa quasi come una setta, è l'. A me capitò molti anni fa,...Quello che può sembrare l'incipit di un enigma, di un, è in realtà la cruda realtà . ... E poi abbiamo a più riprese smentito punto per punto questa retorica:posti di lavoro esistono ...Il caratteristico villain di Batman ossessionato da rompicapo ed indovinelli è stato il simbolo della prima batmania, quella di fine anni ’60, in una evoluzione tanto singolare quanto turbolenta che l ...