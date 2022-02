Highlights e gol Modena-Montevarchi 2-0 | Serie C 2021 2022 VIDEO

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Glie le azioni salienti di2-0, match della ventiseiesima giornata del girone B di. Decisive le reti di Scarsella (22?) e Minesso (83?) per regalare i tre punti alla squadra di casa che si porta momentaneamente a +3 dalla Reggiana in testa alla classifica.SportFace.

...ieri il Paris Saint - Germain ha vinto 1 - 0 contro il Real Madrid con undi Mbappé al 94', mentre a Lisbona il Manchester City ha battuto 5 - 0 i padroni di casa dello Sporting ( GLI...Glie le azioni salienti di Atletico Madrid - Levante 0 - 1 , match della ventunesima giornata di Liga. Decide undi Malero che permette all'ultima classificata di espugnare il Wanda ...Gli highlights e le azioni salienti di Modena-Montevarchi 2-0, match della ventiseiesima giornata del girone B di Serie C 2021/2022. Decisive le reti di Scarsella (22') e Minesso (83') per regalare i ...Buona partita nel corso della prima frazione da parte dell’Inter, vicina al gol al 16' con la conclusione in area di Calhanoglu che sbatte sulla traversa. Per i Reds, da segnalare un colpo di testa di ...