Giovanna Civitillo | ”Il palcoscenico non mi manca”

Giovanna Civitillo è stata l'ospite giornaliera de "Oggi è un altro giorno". Durante la puntata, la showgirl si è raccontata a cuore aperto, parlando sia della sua carriera; che della vita privata. Per quanto riguarda l'amore, la Civitillo ha parlato dell'inizio della storia con il suo Amadeus: " Mi sono accorta subito di come mi guardava. Il pubblico per strada ha vissuto la nostra storia dall'inizio, ci seguono con affetto. Noi sappiamo tutto l'uno dell'altro. Non c'è niente da scoprire, io non voglio scoprire niente e viceversa. La condivisione di tutto, 24 ore su 24, è la nostra forza. Litigi? Possiamo litigare per sciocchezze, ma ci ridiamo su dopo due secondi. Io lo prendo in giro su tutto: lui è ipocondriaco e si arrabbia con me perché non do peso al suo brufolo o alla temperatura di 37° " Nonostante i 15 anni di ...

