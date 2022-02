Fognini-Carreno Busta in tv stasera | orario | canale e diretta streaming Atp Rio de Janeiro 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Fabiosfiderà Pabloal secondo turno dell’Atp 500 di Rio de. Il tennista azzurro ha debuttato con una convincente vittoria in due set ai danni di Facundo Bagnis, ma a contendergli i quarti di finale troverà un avversario molto più ostico nonché la sua bestia nera. Fabio è infatti in svantaggio 7-1 nei precedenti, peraltro avendo trovato l’unica vittoria solo all’ottavo tentativo, nel 2021 all’Atp Cup. Ovviamente il ligure non parte già battuto, anche perché sulla sua amata terra rossa ha sconfitto avversari del calibro di Rafa Nadal. Tuttavia sarà lo spagnolo a scendere in campo con i favori del pronostico. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, TV EIl confronto traè in ...