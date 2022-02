F1 Presentazione Ferrari F1-75: dove vederla oggi in tv e in streaming (Di giovedì 17 febbraio 2022) Mancano poche ore alla Presentazione della nuova Ferrari. oggi, giovedì 17 febbraio, la F1-75, così chiamata per omaggiare i 75 anni della scuderia di Maranello, sarà presentata alle ore 14 in un evento online. Si tratta... Leggi su europa.today (Di giovedì 17 febbraio 2022) Mancano poche ore alladella nuova, giovedì 17 febbraio, la F1-75, così chiamata per omaggiare i 75 anni della scuderia di Maranello, sarà presentata alle ore 14 in un evento online. Si tratta...

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, Ferrari: presentazione della nuova monoposto F1-75 in diretta streaming su Sky #SkyMotori #F1 #Formula1 - GiulyDuchessa : Detto questo il concetto non cambia, non perdete la presentazione, perché sono certo che la F1-75 sarà molto più be… - mikid67 : RT @AndreaEttori: La @ScuderiaFerrari DEVE ricordarsi di chi sta sputtanando nome (e forse) macchina a 24h dalla presentazione ufficiale qu… - OrizOrizzonte : @VinnieVegaPF @gilardisil @stefymigliori @il_laocoonte @Lamontagnamia @ImKo86 @skaiwoka @AndreaBS1976 @Genomalieno… - DiLuzioAlessio : RT @AndreaEttori: La @ScuderiaFerrari DEVE ricordarsi di chi sta sputtanando nome (e forse) macchina a 24h dalla presentazione ufficiale qu… -