E se l’inflazione avesse già raggiunto il suo picco? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Questa testata ha sempre tenuto una posizione molto chiara sugli aumenti dei prezzi causati direttamente o indirettamente dalla pandemia e che riguardano essenzialmente i prodotti energetici ed alimentari. Si è cercato di documentarne al meglio la dinamica, sottolineando, in particolare, che (come dimostrato da ricerche economiche –mai smentite – e relative in particolare all’Italia) i mezzi di informazione abbiano avuto nel recente passato (ossia poco più di venti anni fa) un ruolo non secondario nel diffondere aspettative inflazionistiche generalizzate sulla base di tensioni specifiche ad alcuni mercati. Le aspettative che incidono su tutti gli agenti economici sono il maggiore e miglior veicolo che quella che un articolo del New York Times del lontano 1937 chiamò la spirale prezzi-salari. È utile tornare ancora una volta sul tema perché, proprio mentre numerose categorie si agitano ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Questa testata ha sempre tenuto una posizione molto chiara sugli aumenti dei prezzi causati direttamente o indirettamente dalla pandemia e che riguardano essenzialmente i prodotti energetici ed alimentari. Si è cercato di documentarne al meglio la dinamica, sottolineando, in particolare, che (come dimostrato da ricerche economiche –mai smentite – e relative in particolare all’Italia) i mezzi di informazione abbiano avuto nel recente passato (ossia poco più di venti anni fa) un ruolo non secondario nel diffondere aspettative inflazionistiche generalizzate sulla base di tensioni specifiche ad alcuni mercati. Le aspettative che incidono su tutti gli agenti economici sono il maggiore e miglior veicolo che quella che un articolo del New York Times del lontano 1937 chiamò la spirale prezzi-salari. È utile tornare ancora una volta sul tema perché, proprio mentre numerose categorie si agitano ...

Advertising

Soul_Sword_Koto : Per dire che in Italia l'inflazione la riduci semplicemente abbassando tutta una serie di tasse assurdamente alte.… - staykarmo : @cavicchioli Putin avesse voluto la guerra sarebbe già entrato senza tutti ‘sti preamboli che sanno tanto di bluff… - VittorioPalumbo : RT @AntScibilia: Occhio tuitterini. L'inflazione oltre a far lievitare i prezzi riduce i vostri risparmi. Chi oggi ha oggi 20.000 € è come… - NadiaAm93073906 : RT @AntScibilia: Occhio tuitterini. L'inflazione oltre a far lievitare i prezzi riduce i vostri risparmi. Chi oggi ha oggi 20.000 € è come… - Marina5116 : RT @AntScibilia: Occhio tuitterini. L'inflazione oltre a far lievitare i prezzi riduce i vostri risparmi. Chi oggi ha oggi 20.000 € è come… -

Ultime Notizie dalla rete : l’inflazione avesse Contratti, i rinnovi rincorrono l’inflazione: per Energia e petroli chiesti 195 euro Il Sole 24 ORE