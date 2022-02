Covid | news Ospedalizzazioni ancora in calo | intensive -46 e ricoveri -475

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Bollettino: 59.749 nuovi casi e 278 morti. Tasso di positività al 10,8%. Abrignani: "Lo stato emergenza non sarà prorogato e Cts verrà sciolto". Il prossimo 25 febbraio fissata una riunione straordinaria dell'Aifa per esaminare la possibilità di autorizzare la quarta dose del vaccino antiai soggetti fragili. La Camera conferma la fiducia al governo sul decreto per la proroga dello stato di emergenza e sul Green Pass

Adnkronos : Covid, #Danimarca contro fake news: 'Nessun boom morti e ricoveri'. - HuffPostItalia : Novak Djokovic: 'Rinuncerò a tutti i tornei se c'è l'obbligo di vaccino' - LaStampa : Pensioni: effetto Covid, l’Inps risparmia 1,1 miliardi - SimAncheMeno : Covid, Danimarca contro fake news: 'Morti e ricoveri non aumentano' “In Danimarca ogni persona è importante e vien… - carmentpf : Green pass, non aprite quel link: falso sms dal ministero della Salute. -

Nei reparti ordinari i ricoverati 'per', ovvero coloro che hanno sviluppato sindromi respiratorie e polmonari, costituiscono il 60% e si tratta per lo più di anziani affetti da altre gravi ...... il cui tour nei club in supporto all'album "Ghettolimpo", in programma già lo scorso autunno e poi rinviato alla primavera del 2022 a causa delle restrizioni legate al, conta ad oggi solamente ...Il Nas ha acquisito le cartelle cliniche, in formato cartaceo e digitale, del biologo e nutrizionista no vax Franco Trinca, morto per Covid il 4 febbraio scorso all’ospedale di Città di ...Il loro spettacolo è iniziato il 10 febbraio con l’apertura della 72a Berlinale secondo le rigide norme igieniche del coronavirus. Sono state intraprese azioni. Ci sono state piccole battute d’arresto ...