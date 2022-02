“Come sta Osimhen?”, la risposta di Spalletti fa ben sperare i tifosi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Barcellona. L’occasione è stata buona per chiedere al mister quali fossero le condizioni di Victor Osimhen, che stamattina non ha partecipato all’allenamento di rifinitura con la squadra. Ecco quanto evidenziato: Luciano Spalletti conferenza stampa Barcellona Napoli “Non ha avuto niente di muscolare. Ha avuto un rigonfiamento al ginocchio e oggi ho deciso di tenerlo a scopo precauzionale a riposo, domani lo valuteremo“. Dichiarazioni importanti quelle dell’allenatore partenopeo, che lasciano speranze circa l’impiego di Victor Osimhen dal primo minuto contro il Barcellona. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Barcellona. L’occasione è stata buona per chiedere al mister quali fossero le condizioni di Victor, che stamattina non ha partecipato all’allenamento di rifinitura con la squadra. Ecco quanto evidenziato: Lucianoconferenza stampa Barcellona Napoli “Non ha avuto niente di muscolare. Ha avuto un rigonfiamento al ginocchio e oggi ho deciso di tenerlo a scopo precauzionale a riposo, domani lo valuteremo“. Dichiarazioni importanti quelle dell’allenatore partenopeo, che lasciano speranze circa l’impiego di Victordal primo minuto contro il Barcellona.

Advertising

ladyonorato : Io posso dirlo chiaro: l’autorizzò #Draghi come presidente Bankitalia, colui che oggi sta massacrando l’economia e… - matteosalvinimi : #ReferendumGiustizia, Giulia Bongiorno: “La giustizia sta attraversando il suo momento più buio. Per questo serve u… - matteosalvinimi : Aumento costi energia sta mettendo in grossa difficoltà anche i Comuni: la Lega, raccogliendo una richiesta degli e… - ladymar63838299 : @Barbara24367112 onestamente non so come fa a rimanere li dentro lun.credevo che uscisse lui perché non fa nulla st… - ermanesse3 : Ma da quanto tempo sta durando il GFVip? Sono entrati a inizio pandemia e non li fanno uscire perché si teme abbian… -