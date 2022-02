Cisterna in fiamme all’altezza di Lodi: l’autostrada A1 chiusa in entrambe le direzioni (Di mercoledì 16 febbraio 2022) l’autostrada A1 è temporaneamente chiusa all’altezza di Lodi in entrambe le direzioni di marcia per un incidente stradale che ha coinvolto una Cisterna che trasportava materiale infiammabile. L’incidente si è verificato verso le 6.30 a un chilometro dal casello di Pieve Fissiraga, dove un autoarticolato che trasportava medicinali scaduti si è ribaltato dopo avere impattato contro il new jersey. Il mezzo, dopo l’impatto, ha preso fuoco. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dal Lodigiano e dal Milanese. Nessun altro mezzo è stato coinvolto. Ferito il conducente del camion, un 47enne che è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano. l’autostrada del Sole è bloccata, quindi, attualmente in entrambe le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022)A1 è temporaneamentediinledi marcia per un incidente stradale che ha coinvolto unache trasportava materiale infiammabile. L’incidente si è verificato verso le 6.30 a un chilometro dal casello di Pieve Fissiraga, dove un autoarticolato che trasportava medicinali scaduti si è ribaltato dopo avere impattato contro il new jersey. Il mezzo, dopo l’impatto, ha preso fuoco. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dalgiano e dal Milanese. Nessun altro mezzo è stato coinvolto. Ferito il conducente del camion, un 47enne che è stato portato all’ospedale Niguarda di Milano.del Sole è bloccata, quindi, attualmente inle ...

