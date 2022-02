Calciomercato Sassuolo | Lucca snobba i neroverdi? Le parole dell’agente

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lorenzo, nel mese di gennaio, è stato l’ultimo desiderio deldel. L’operazione tra il club neroverde ed il Pisa, detentore del cartellino del giovane attaccante, non è andata a buon fine: i club, infatti, non sono riusciti a trovare un accordo per il trasferimento dell’ex Palermo. Nei piani di Giovanni Carnevali, importante dirigente degli emiliani, l’assalto è stato solo rimandato alla prossima estate. A gelare i pensieri dell’amministratore delegato del, però, ci ha pensato l’agente del promettente bomber. Ecco cosa ha detto Antonio Imborgia ai microfoni di.it: “Io avevo l’offerta del, erano 8 milioni di euro + 4 di bonus. Il Pisa non l’ha ritenuta una proposta importante in questo contesto. Io non lo contesto, perché ...

Advertising

SiamoPartenopei : Napoli, caccia al sostituto di Insigne: il calciatore ideale ce l'ha il Sassuolo - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Giudice Sportivo: multata l'Atalanta. Brozovic salta il Sassuolo. Squalificati Ferrari, Mancini, Danilo e Luis Alberto https… - sassuolonews : Maxime Lopez Lazio: primi contatti. E il Sassuolo pensa al prezzo giusto #calciomercato - sassuolonews : RT @AntonioParr8: Maxime Lopez è stato acquistato per 2,5 milioni di euro ma il Marsiglia ha mantenuto la percentuale sulla futura rivendit… - AntonioParr8 : Maxime Lopez è stato acquistato per 2,5 milioni di euro ma il Marsiglia ha mantenuto la percentuale sulla futura ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo

CanaleSassuolo.it

... stasera ai tifosi basterebbe solamente una prestazione all'altezza per ritrovare motivazioni e brillantezza da trasmettere in campionato a partire dalla sfida di domenica contro il. Il ...... scoprendo come la Sampdoria, appena affrontata e l'Udinese che a breve ci farà visita a Milano, sono sempre state formazione fin troppo ostiche da superare, al pari del, che infatti è ...La conferma arriva soprattutto dai numeri. Contro il Sassuolo Karsdorp è stato tra i peggiori in campo: errori nella marcatura su Traore in entrambi i gol e una spinta offensiva nulla per aiutare ...“Il nostro calendario parla chiaro – sottolinea De Rossi – ora ci aspettano una serie di squadre simili come forza d’urto e componente tecnica, dopo il Sassuolo ci sarà il Milan”. Come nel calcio dei ...