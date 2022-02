Beautiful | trama 16 febbraio 2022 | Liam sta per crollare?

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Spoileroggi 16con colpi di scena che metteranno in serio pericolo le relazioni apparentemente felici die Steffy. Steffy imploraUna nuova puntata oggidel 16, con la grande paura di Steffy che la paralizza di fronte a Finn e i suoi familiari. Thomas è finalmente fuori pericolo e tutti sperano in un suo ritorno glorioso, tra disegni e prendendosi cura del piccolo Douglas. Purtroppo però la strada sembra essere ancora molto lunga, tanto che la sua confessione ha lasciato Ridge senza parole. Lo stilista è ancora innamorato di Hope, anche se le ossessioni nei suoi confronti sono apparentemente passate. Bisognerà capire se una volta tornato a casa, di fronte al manichino, non abbia nuovamente ...

Nuovi colpi di scena nelle puntate diche stanno andando in onda in America. Le svolte sul caso di Brooke e Ridge non mancano e sono loro a tenere in piedi, ancora una volta, la. Ma anche i rispettivi figli si ritrovano ..., anticipazioni:puntate dal 19 al 25 febbraio 2022 Hope, ignara di quanto accaduto tra Liam e Steffy , invita il ragazzo a stare da lei. Lui però è titubante, a causa di quella notte ...La Logan scoprirà cosa sta archittetando il giovane stilista per allontanarla definitivamente da Ridge e scoppierà un nuovo scontro ...Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 16 febbraio 2022? Come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio quello che accadrà ...