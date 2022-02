Battlegroup in Romania La Nato rafforza il fianco sud-est

Leggi su formiche

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Laresta pronta al dialogo ma “non scenderà a compromessi sui suoi principi fondamentali, come il diritto di ogni nazione a scegliere la propria strada e il nostro diritto a difendere i nostri alleati”. Questo il commento del segretario generale della, Jens Stoltenberg, a margine della prima giornata della ministeriale di due giorni della Difesa dell’Alleanza Atlantica. Al centro del vertice, le tensioni con la Russia al confine orientale. ” Ai confini dell’Ucraina – ha continuato Stoltenberg –non c’è stato nessun cambiamento e non si è verificato alcun ritiro delle truppe russe”. La diplomazia è ancora possibile I ministri della Difesa dellasi sono detti gravemente preoccupati per il potenziamento militare russo su vasta scala “non provocato e ingiustificato”. Per questo hanno esortato Mosca “con la massima fermezza” a ...