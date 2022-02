Barcellona, Xavi: ”Napoli? Un team da Champions” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Xavi: ”Il Napoli in lotta per lo Scudetto e ha il ritorno in casa. E’ un rivale molto complicato, uno dei più forti della competizione. Per il Napoli l’assenza di Osimhen sarebbe importante”Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Napoli. Queste le sue parole: Su Barcellona – Napoli Xavi si esprime sul Napoli: “Il Napoli è un avversario forte e difficile. E’ una squadra compatta, con un allenatore esperto: un team da Champions. Non siamo favoriti in questa partita. -afferma Xavi -Siamo solo contendenti per ottenere il passaggio agli ottavi di finale. L’Europa League ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 17 febbraio 2022): ”Ilin lotta per lo Scudetto e ha il ritorno in casa. E’ un rivale molto complicato, uno dei più forti della competizione. Per ill’assenza di Osimhen sarebbe importante”Hernandez, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il. Queste le sue parole: Susi esprime sul: “Ilè un avversario forte e difficile. E’ una squadra compatta, con un allenatore esperto: unda. Non siamo favoriti in questa partita. -afferma-Siamo solo contendenti per ottenere il passaggio agli ottavi di finale. L’Europa League ...

