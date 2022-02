Barcellona su Koulibaly, De Ligt non interessa più? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nelle ultime settimane si era parlato molto di un interesse del club catalano per Matthijs de Ligt, difensore centrale 99? in forza alla Juventus. Negli ultimi giorni però sembra che i blaugrana abbiano mollato l’olandese. Ora il Barcellona è su Koulibaly, difensore del Napoli campione d’Africa col Senegal. Barcellona su Koulibaly: l’olandese costa troppo? L’ex Ajax costa troppo per le casse di Laporta. Per avere il giocatore il club catalano dovrebbe versare la somma di 120 milioni di euro per pagare interamente la clausola rescissoria. Una cifra effettivamente molto alta, specie se consideriamo il periodo non proprio meraviglioso a livello finanziario del Barcellona. Allo stesso tempo la Juventus sta pensando di allungare il contratto del suo pupillo pur di trattenerlo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nelle ultime settimane si era parlato molto di un interesse del club catalano per Matthijs de, difensore centrale 99? in forza alla Juventus. Negli ultimi giorni però sembra che i blaugrana abbiano mollato l’olandese. Ora ilè su, difensore del Napoli campione d’Africa col Senegal.su: l’olandese costa troppo? L’ex Ajax costa troppo per le casse di Laporta. Per avere il giocatore il club catalano dovrebbe versare la somma di 120 milioni di euro per pagare interamente la clausola rescissoria. Una cifra effettivamente molto alta, specie se consideriamo il periodo non proprio meraviglioso a livello finanziario del. Allo stesso tempo la Juventus sta pensando di allungare il contratto del suo pupillo pur di trattenerlo ...

