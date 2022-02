VIDEO Sci freestyle, impresa di Mathilde Gremaud: accede in finale con l’ultimo punteggio utile, poi vince l’oro! (Di martedì 15 febbraio 2022) La medaglia d’oro ai Giochi Olimpici Invernali nello slopestyle (disciplina dello sci freestyle) è di Mathilde Gremaud. Dopo l’argento conquistato quattro anni fa a PyeongChang, la svizzera si migliora conquistando la medaglia più preziosa con il punteggio finale di 86.56. Alle sue spalle, a completare il podio, l’icona cinese, la padrona di casa Ailing Eileen Gu che conquista l’argento con 86.23, mentre la leader della Coppa del Mondo, l’estone Kelly Sildaru ha conquistato il bronzo con 82.05. Decisamente sorprendente la vittoria dell’elvetica, che ha raggiunto la finalissima per il rotto della cuffia, con l’ultimo punteggio utile; al termine delle qualificazioni, era Sildaru al comando, ma si è dovuta accontentare del bronzo, superata sia da Gu che ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) La medaglia d’oro ai Giochi Olimpici Invernali nello slopestyle (disciplina dello sci) è di. Dopo l’argento conquistato quattro anni fa a PyeongChang, la svizzera si migliora conquistando la medaglia più preziosa con ildi 86.56. Alle sue spalle, a completare il podio, l’icona cinese, la padrona di casa Ailing Eileen Gu che conquista l’argento con 86.23, mentre la leader della Coppa del Mondo, l’estone Kelly Sildaru ha conquistato il bronzo con 82.05. Decisamente sorprendente la vittoria dell’elvetica, che ha raggiunto la finalissima per il rotto della cuffia, con; al termine delle qualificazioni, era Sildaru al comando, ma si è dovuta accontentare del bronzo, superata sia da Gu che ...

