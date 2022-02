Tutti pazzi per Blanco, tour sold out: biglietti polverizzati (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo la vittoria a Sanremo 2022 in coppia con Mahmood, ormai è Blanco-mania. A distanza di pochissime ore dalla messa in vendita, sono stati polverizzati ancora una volta i biglietti delle nuove date estive del primo tour di Blanco, che vanno ad aggiungersi a quelle nei club, anch’esse già tutte sold out dal giorno di annuncio. Prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, il Blu Celeste tour ha già totalizzato oltre 300mila venduti, rendendo ormai Blanco un fenomeno inarrestabile. Questo strabiliante risultato arriva dopo la certificazione Platino – conseguita in meno di due settimane – di ‘Brividi’, con cui Blanco ha vinto il 72° Festival di Sanremo insieme a Mahmood: il brano è il più ascoltato ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Dopo la vittoria a Sanremo 2022 in coppia con Mahmood, ormai è-mania. A distanza di pochissime ore dalla messa in vendita, sono statiancora una volta idelle nuove date estive del primodi, che vanno ad aggiungersi a quelle nei club, anch’esse già tutteout dal giorno di annuncio. Prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, il Blu Celesteha già totalizzato oltre 300mila venduti, rendendo ormaiun fenomeno inarrestabile. Questo strabiliante risultato arriva dopo la certificazione Platino – conseguita in meno di due settimane – di ‘Brividi’, con cuiha vinto il 72° Festival di Sanremo insieme a Mahmood: il brano è il più ascoltato ...

Messa e Angelus di papa Francesco da Santa Croce ... dopo tanti visitatori, anche i vescovi e i sindaci del Mediterraneo con tutti coloro che saranno ... Il suggestivo progetto culturale realizzato da Felice Limosani nella Cappella Pazzi, con cui Santa ...

Cappella Pazzi e arrivo del Papa, proroga per “Dante, il poeta e Firenze – “Dante, il Poeta eterno” accoglierà, dopo tanti visitatori, anche i vescovi e i sindaci del Mediterraneo con tutti coloro che saranno ospitati ... da Felice Limosani nella Cappella Pazzi, ...

