Test dell’Amore verso se stessi | Sei sicura di volerti bene abbastanza?

Leggi su chedonna

(Di martedì 15 febbraio 2022) L’amoreseè importantissimo per una vita sana: con questocapiremo se ne hai a sufficienza o hai bisogno di coltivarlo. Spesso si confonde l’amoresecon l’autostima. Si ritiene che avere un’autostima solida significhi necessariamente amare see che, con un’autostima traballante, le cose vadano diversamente. In realtà L'articoloseSeidi? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it