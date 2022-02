Sport, Barbaro (Asi): “Intervento decisivo a sostegno del settore non è più procrastinabile’ (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Alla luce della profonda crisi in cui versa il comparto e della sua importanza come infrastruttura sociale, Asi insieme ai principali Enti di Promozione Sportiva, ha chiesto un Intervento determinato, decisivo e non più procrastinabile. Non è più tempo di interventi timidi, quali abbiamo assistito e patito nell’ultimo biennio e spesso di facciata. Se è vero che lo Sport è considerato fondamentale a livello educativo, sociale, associativo ed anche economico per il nostro Paese, è questo il momento di salvaguardarne il futuro”. Così il Presidente di Asi, Sen. Claudio Barbaro, nel commentare le due lettere inviate al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente del Consiglio Mario Draghi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Alla luce della profonda crisi in cui versa il comparto e della sua importanza come infrastruttura sociale, Asi insieme ai principali Enti di Promozioneiva, ha chiesto undeterminato,e non più procrastinabile. Non è più tempo di interventi timidi, quali abbiamo assistito e patito nell’ultimo biennio e spesso di facciata. Se è vero che loè considerato fondamentale a livello educativo, sociale, associativo ed anche economico per il nostro Paese, è questo il momento di salvaguardarne il futuro”. Così il Presidente di Asi, Sen. Claudio, nel commentare le due lettere inviate al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente del Consiglio Mario Draghi. L'articolo proviene da Italia Sera.

