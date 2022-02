Somma Vesuviana, Di Sarno: “Al via campagna di sensibilizzazione alla differenziata” (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSomma Vesuviana (Na) – “Puntiamo al miglioramento della Raccolta differenziata. La Giunta ha approvato il progetto per la campagna sulla differenziata. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini alla corretta raccolta differenziata, alle modalità di riciclo e recupero delle diverse frazioni merceologiche, inducendoli a rispettare giorni e orari di conferimento negli appositi contenitori, semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese, aumentare l’efficacia dei controlli pubblici, diminuire la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica (secco indifferenziato), con particolare attenzione per le utenze non domestiche e nei grandi condomini”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “Puntiamo al miglioramento della Raccolta. La Giunta ha approvato il progetto per lasulla. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadinicorretta raccolta, alle modalità di riciclo e recupero delle diverse frazioni merceologiche, inducendoli a rispettare giorni e orari di conferimento negli appositi contenitori, semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese, aumentare l’efficacia dei controlli pubblici, diminuire la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica (secco indifferenziato), con particolare attenzione per le utenze non domestiche e nei grandi condomini”. Lo ha annunciato Salvatore Di, sindaco di ...

anteprima24 : ** Somma Vesuviana, Di Sarno: 'Al via #Campagna di #Sensibilizzazione alla #Differenziata' **… - ottopagine : No agli erbicidi, Somma Vesuviana diventa comune amico delle api #SommaVesuviana - HenryBrubaker2 : @PetrazzuoloF L'esaltato di Somma Vesuviana è stato curato con farmaci che cominciano a dimostrare una minima effic… - StefanoCalaman1 : RT @Pinucci63757977: @PetrazzuoloF Fossi Sigfrido mi gratterei i coglioni: di previsioni il cialtrone di somma vesuviana non ne azzecca una… - Luigi767718912 : @Meridies12 @vanabeau Non è di Somma Vesuviana e Somma Vesuviana non è forse in provincia di Napoli? -

Ultime Notizie dalla rete : Somma Vesuviana No agli erbicidi, Somma Vesuviana diventa comune amico delle api Somma Vesuviana . 'Il Comune di Somma Vesuviana aderisce alla campagna Coobeeration apicoltura bene comune e diventa: 'comune amico delle api' impegnandosi in particolare a sostenere nella propria ...

Il Liceo "De Filippis Galdi" in un progetto con sei scuole italiane Maiorana di Somma Vesuviana, l'IISS Lombardo - Radice di Boiano (CB), l'IC Pinerolo I di Pinerolo (TO), e l'IIS Severi Correnti di Milano. In linea con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale e ...

Riciclo. Somma Vesuviana sensibilizza sul secco indifferenziato Sardegna Reporter Riciclo. Somma Vesuviana sensibilizza sul secco indifferenziato Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano. “Ringrazio anche l’assessore al ramo Sergio D’Avino. Inoltre con questa campagna – ha continuato Di Sarno – andremo a ...

Somma, chiesta la riattivazione del punto Inps Somma Vesuviana – Riattivare il Punto INPS della sede comunale di Via S. Giovanni De Matha: è l’ultima proposta, in ordine di tempo, che il movimento politico FREESOMMA ha posto all’ attenzione del ...

. 'Il Comune diaderisce alla campagna Coobeeration apicoltura bene comune e diventa: 'comune amico delle api' impegnandosi in particolare a sostenere nella propria ...Maiorana di, l'IISS Lombardo - Radice di Boiano (CB), l'IC Pinerolo I di Pinerolo (TO), e l'IIS Severi Correnti di Milano. In linea con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale e ...Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano. “Ringrazio anche l’assessore al ramo Sergio D’Avino. Inoltre con questa campagna – ha continuato Di Sarno – andremo a ...Somma Vesuviana – Riattivare il Punto INPS della sede comunale di Via S. Giovanni De Matha: è l’ultima proposta, in ordine di tempo, che il movimento politico FREESOMMA ha posto all’ attenzione del ...