Salernitana, esonerato Colantuono. Arriva Nicola, esperto in salvezze (Di martedì 15 febbraio 2022) Cambia un'altra panchina in Serie A . E' quella della Salernitana , che ha esonerato in mattinata Stefano Colantuono . Arrivato lo scorso 17 ottobre per prendere il posto di Fabrizio Castori , il ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Cambia un'altra panchina in Serie A . E' quella della, che hain mattinata Stefanoto lo scorso 17 ottobre per prendere il posto di Fabrizio Castori , il ...

Advertising

DiMarzio : La #Salernitana ha comunicato l'esonero a #Colantuono. Ora contatti avviati con #Pirlo - AlfredoPedulla : #Colantuono esonerato, #Pirlo prima scelta della #Salernitana come anticipato da @MCriscitiello @tvdellosport subit… - DiMarzio : #Salernitana. nuovi contatti con #Nicola: chiusura vicina - infoitsport : Salernitana, esonerato Colantuono: Nicola in pole per sostituirlo - sscalcionapoli1 : Salernitana, esonerato Colantuono: ad un passo il nuovo tecnico -