Pensioni, con i morti per Covid il grosso risparmio per l'Inps (Di martedì 15 febbraio 2022) La pandemia avrà i suoi effetti per cIrca un decennio sulle casse dell'Inps. Già nel 2020 l'istituto di previdenza ha risparmiato in spesa per le Pensioni 1,1 miliardi di euro a causa dell'eccesso di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 15 febbraio 2022) La pandemia avrà i suoi effetti per cIrca un decennio sulle casse dell'. Già nel 2020 l'istituto di previdenza ha risparmiato in spesa per le1,1 miliardi di euro a causa dell'eccesso di ...

Advertising

Giorgiolaporta : Ecco perché la #sinistra ha il terrore delle #Foibe. Pensioni di guerra agli assassini jugoslavi e la più alta onor… - giuliog : RT @TgLa7: La pandemia avrà i suoi effetti per circa un decennio sulle casse dell'Inps. Già nel 2020 l'istituto di previdenza ha risparmiat… - LEBBY4EVER : RT @TgLa7: La pandemia avrà i suoi effetti per circa un decennio sulle casse dell'Inps. Già nel 2020 l'istituto di previdenza ha risparmiat… - interismo1908 : RT @TgLa7: La pandemia avrà i suoi effetti per circa un decennio sulle casse dell'Inps. Già nel 2020 l'istituto di previdenza ha risparmiat… - Viviana_cdl : RT @TgLa7: La pandemia avrà i suoi effetti per circa un decennio sulle casse dell'Inps. Già nel 2020 l'istituto di previdenza ha risparmiat… -