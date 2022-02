Pechino 2022, Sofia Goggia argento e Nadia Delago bronzo in discesa libera (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sofia Goggia medaglia d’argento, Nadia Delago bronzo: la discesa libera femminile delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 regala 2 medaglie all’Italia, che piazza anche Elena Curtoni quinta. La medaglia d’oro va alla svizzera Corinne Suter, che trionfa in 1’31”87. Sofia Goggia chiude con uno straordinario secondo posto (1’32”03), staccata di appena 0”16. La 29enne bergamasca, vittima a gennaio di un grave infortunio al ginocchio, compie un’autentica impresa e sfiora il bis dopo l’oro vinto a Pyeongchang nel 2018. Nadia Delago, 24 anni, conquista il bronzo (1’32”44) regalandosi un risultato eccellente. La giornata ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) –medaglia d’: lafemminile delle Olimpiadi invernali diregala 2 medaglie all’Italia, che piazza anche Elena Curtoni quinta. La medaglia d’oro va alla svizzera Corinne Suter, che trionfa in 1’31”87.chiude con uno straordinario secondo posto (1’32”03), staccata di appena 0”16. La 29enne bergamasca, vittima a gennaio di un grave infortunio al ginocchio, compie un’autentica impresa e sfiora il bis dopo l’oro vinto a Pyeongchang nel 2018., 24 anni, conquista il(1’32”44) regalandosi un risultato eccellente. La giornata ...

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022 Sci, doppietta azzurra a Pechino 2022: argento per Sofia Goggia e bronzo a Nadia Delago nella discesa libera Sofia Goggia e Nadia Delago hanno vinto rispettivamente la medaglia d'argento e di bronzo nella discesa libera alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 . L'oro è andato a Corinne Suter: l'elvetica ha fatto registrare un tempo di 1.31.87. Elena Curtoni è invece arrivata quinta: in totale il podio vede tre azzurre nei primi cinque posti. ...

Sofia Goggia argento olimpico in discesa, bronzo per Nadia Delago Incredibile Sofia Goggia alle Olimpiadi di Pechino: a 23 giorni dall'infortunio al ginocchio, l'azzurra, campione olimpica in carica, vince la medaglia d'argento nella discesa libera di Pechino alle spalle di Corinne Suter . Per la bergamasca il tempo di 1'32"03, a 16 centesimi della vincitrice (1'31"87). La grande prova della svizzera, capace di recuperare oltre 40 centesimi nell'...

Pechino 2022: slopestyle, tocca a Donaggio. Alle 7.30 il biathlon La Gazzetta dello Sport Sofia Goggia super alle Olimpiadi di Pechino, argento nella libera: bronzo per Delago. L'azzurra: «Ho dato tutto» Fantastica Sofia Goggia alle Olimpiadi di Pechino: a 23 giorni dall'infortunio al ginocchio, l'azzurra, campione olimpica in carica, vince la medaglia d'argento nella discesa libera di Pechino alle ...

Sofia Goggia, dalla paura di Cortina alla festa di Pechino: 23 giorni per compiere l'impresa Negli ultimi ventitré giorni Sofia Goggia ha vissuto tante vite. A Cortina, lo scorso 23 gennaio, era la vittima: quella terribile caduta, che aveva fatto tremare le vene ai polsi a tutta Italia, era ...

