Pechino 2022, Ragettli al comando dopo qualificazioni slopestyle maschile: niente da fare per Donaggio (Di martedì 15 febbraio 2022) Andri Ragettli chiude al comando le qualificazioni dello slopestyle maschile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Lo svizzero ha firmato un 85.08 nella seconda manche migliorando il 76.98 della prima e assicurandosi senza problemi il pass per le qualificazioni alla finale. Seconda posizione per il norvegese Birk Ruud con un 83.96 nella prima run, seguito dallo statunitense Nicholas Goepper, che ha firmato un 82.51 nella prima manche e un 80.23 nella seconda. niente da fare per l’unico azzurro in gara Leonardo Donaggio, che dopo un buon 63.48 della prima run delude nella seconda chiudendo con un 42.88 in 18esima posizione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 15 febbraio 2022) Andrichiude alledelloalle Olimpiadi invernali di. Lo svizzero ha firmato un 85.08 nella seconda manche migliorando il 76.98 della prima e assicurandosi senza problemi il pass per lealla finale. Seconda posizione per il norvegese Birk Ruud con un 83.96 nella prima run, seguito dallo statunitense Nicholas Goepper, che ha firmato un 82.51 nella prima manche e un 80.23 nella seconda.daper l’unico azzurro in gara Leonardo, cheun buon 63.48 della prima run delude nella seconda chiudendo con un 42.88 in 18esima posizione. SportFace.

