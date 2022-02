Patto per Napoli, Baretta: Risanare i conti, ecco come. Aumento dell’Irpef e nuova società di riscossione in vista (Di martedì 15 febbraio 2022) Ripartenza, riorganizzazione e rilancio sono gli obiettivi che l’amministrazione comunale di Napoli ha individuato per fare la propria parte e rispondere alle aspettative e “per interpretare lo spirito” del Patto per Napoli, accordo che sarà siglato nelle prossime settimane con il presidente del Consiglio Draghi. Un accordo che porterà nelle casse del Comune partenopeo circa 1 miliardo e 300 milioni di euro, spalmati in un ventennio, in virtù di quanto stabilito nella Finanziaria dello Stato per venire incontro ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane in gravi difficolta’ economiche e finanziarie. Gli obiettivi sono stati resi noti dall’assessore comunale al Bilancio, Pierpaolo Baretta, nella Commissione consiliare Bilancio. Il programma che l’amministrazione ha messo a punto si sostanzia in due momenti: un primo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 febbraio 2022) Ripartenza, riorganizzazione e rilancio sono gli obiettivi che l’amministrazione comunale diha individuato per fare la propria parte e rispondere alle aspettative e “per interpretare lo spirito” delper, accordo che sarà siglato nelle prossime settimane con il presidente del Consiglio Draghi. Un accordo che porterà nelle casse del Comune partenopeo circa 1 miliardo e 300 milioni di euro, spalmati in un ventennio, in virtù di quanto stabilito nella Finanziaria dello Stato per venire incontro ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane in gravi difficolta’ economiche e finanziarie. Gli obiettivi sono stati resi noti dall’assessore comunale al Bilancio, Pierpaolo, nella Commissione consiliare Bilancio. Il programma che l’amministrazione ha messo a punto si sostanzia in due momenti: un primo ...

dariocurcio5 : Patto per #Napoli: in Commissione Bilancio del Consiglio comunale gli aggiornamenti dell'assessore Barretta sull'ac… - MyPlayboysBunny : RT @MinervaArmata: Non nasconderti, non conservare: organizza la tua vita per il fuoco. Questo è il patto: se mi accendi, Brucia con me. Al… - gighea : RT @MinervaArmata: Non nasconderti, non conservare: organizza la tua vita per il fuoco. Questo è il patto: se mi accendi, Brucia con me. Al… - AngiolinaRuta : RT @PossibileIt: Come pensioni e reddito, anche il salario deve avere un minimo da cui partire. C'è un patto sociale che si è strappato, da… - RetwittL : RT @MinervaArmata: Non nasconderti, non conservare: organizza la tua vita per il fuoco. Questo è il patto: se mi accendi, Brucia con me. Al… -