Obbligo Green Pass potrebbe cadere con fine stato d' emergenza a fine marzo

Advertising

RaphaelRaduzzi : Per il governo la priorità non sono le bollette stratosferiche che stanno arrivando agli italiani ma.. le concessio… - Adnkronos : #Supergreenpass lavoro, 'obbligo anche in smart working'. - borghi_claudio : Uscito dalla capigruppo il calendario lavori e sembra sia slittato l'esame del decreto obbligo vaccinale - green pa… - sissiisissi2 : L'assemblea congiunta dei deputati e dei senatori del M5S con Giuseppe Conte, dedicata stasera ai temi sollevati da… - AZambo69 : RT @retismagister: #Meloni: green pass. Un provvedimento vessatorio senza alcun senso scientifico… va abolito', picchia durissimo riferendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo Green

Il governo inizia a tracciare la road map per alleggerire proprio le misure più controverse visto che i dati sulla pandemia sono tutti in discesa: restano alte solo le vittime, ...Il centrodestra alla resa dei conti La Meloni ha poi battuto il ferro sulpass e sull'entrata in vigore dell'vaccinale per chi ha più di 50 anni: 'Per quanto tempo il governo vuole ...In tutta Italia è scattato il nuovo obbligo per tutti gli over 50 che dovranno essere vaccinati per poter lavorare. Obbligo dunque di super green pass per i lavoratori pubblici e privati e obbligo di ...L’obbligo di mostrare il green pass a lavoro dovrebbe rimanere anche durante l’estate. Gli italiani non si libereranno a breve della certificazione verde, nonostante il 31 marzo terminerà lo stato di ...