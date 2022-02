Napoli, violenze anche a San Valentino: picchiate due donne. In manette due uomini violenti (Di martedì 15 febbraio 2022) San Valentino da dimenticare per due donne, vittime di soprusi e atti persecutori da parte di mariti e compagni violenti anche nel giorno in cui si festeggiano gli innamorati. Teatri delle violenze, Napoli est e Napoli ovest. A Posillipo, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per atti persecutori un 46enne di origini srilankesi. Napoli, violenze anche a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 15 febbraio 2022) Sanda dimenticare per due, vittime di soprusi e atti persecutori da parte di mariti e compagninel giorno in cui si festeggiano gli innamorati. Teatri delleest eovest. A Posillipo, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per atti persecutori un 46enne di origini srilankesi.a L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

papswell61 : @nicolettadec @Rebeka80721106 @SalaLettura @CarmelaCusmai @DavLucia @Alberto63Al @PaolaToogoodxme Napoli abbandonata dopo varie violenze - infoitsport : EDICOLA CDS – Napoli-Inter, la voglia matta di Spalletti. Derby, violenze in curva - Lodamarco1 : RT @fcin1908it: EDICOLA CDS – Napoli-Inter, la voglia matta di Spalletti. Derby, violenze in curva - fcin1908it : EDICOLA CDS – Napoli-Inter, la voglia matta di Spalletti. Derby, violenze in curva - newsdinapoli : L’Opi di Napoli: aggressioni e violenze agli infermieri #Sanità -