Motocross, Italia orfana di Tony Cairoli in MXGP. I piloti su cui puntare, ma per il titolo serviranno anni (Di martedì 15 febbraio 2022) Questo weekend comincia una nuova era a Matterley Basin per il Motocross Italiano, dopo il ritiro di Tony Cairoli (come pilota professionista a tempo pieno della MXGP) al termine della stagione 2021. TC222 ha regalato agli appassionati del Bel Paese quasi vent’anni di successi ai massimi livelli del cross internazionale, in cui spiccano nove titoli iridati (due in MX2, sette nella classe regina) ed il trionfo al Nazioni del 2021 in quel di Mantova. Al momento il movimento crossistico tricolore non è ancora pronto per provare a compensare una perdita così pesante, tuttavia non mancano i nomi da seguire nei prossimi anni e già a partire dal Mondiale 2022 che cercheranno di ritagliarsi un ruolo importante nella top class del Motocross ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) Questo weekend comincia una nuova era a Matterley Basin per ilno, dopo il ritiro di(come pilota professionista a tempo pieno della) al termine della stagione 2021. TC222 ha regalato agli appassionati del Bel Paese quasi vent’di successi ai massimi livelli del cross internazionale, in cui spiccano nove titoli iridati (due in MX2, sette nella classe regina) ed il trionfo al Nazioni del 2021 in quel di Mantova. Al momento il movimento crossistico tricolore non è ancora pronto per provare a compensare una perdita così pesante, tuttavia non mancano i nomi da seguire nei prossimie già a partire dal Mondiale 2022 che cercheranno di ritagliarsi un ruolo importante nella top class del...

