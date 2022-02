Morte del piccolo Gabriel | sequestrati i cellulari dei familiari

(Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ancora un’evoluzione nella storia delladel, il bambino di cinque mesi deceduto lo scorso 29 gennaio all’ospedale Santobono di Napoli dopo un trauma cranico. A riferirlo è il Corriere del Mezzogiorno, in un articolo a firma di Felice Naddeo, in cui si racconta di una nuova visita dei carabinieri ai. Questa volta, su disposizione della Procura, sono statidella madre e di due zii perché, secondo i magistrati, potrebbero contenere elementi rilevanti per l’indagine in corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

