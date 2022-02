La Spezia, la GdF sequestra ricambi e accessori per moto contraffatti (Di martedì 15 febbraio 2022) La Guardia di Finanza della Spezia con il personale del Reparto Antifrode del locale Ufficio delle Dogane hanno sequestrato oltre 12.500 pezzi di ricambio ed accessori per moto contraffatti provenienti dalla Cina LA Spezia – I funzionari del Reparto Antifrode ADM della Spezia ed i militari del Gruppo Guardia di Finanza di La Spezia, nell’ambito delle attività di analisi dei rischi congiunta sui carichi in entrata nello scalo spezzino, hanno intercettato due diverse spedizioni provenienti dalla Cina e destinate al medesimo importatore italiano. All’atto dei controlli tra i prodotti in importazione sono state rinvenute diverse migliaia di pezzi di ricambi e accessori per motoveicoli ... Leggi su lopinionista (Di martedì 15 febbraio 2022) La Guardia di Finanza dellacon il personale del Reparto Antifrode del locale Ufficio delle Dogane hannoto oltre 12.500 pezzi dio edperprovenienti dalla Cina LA– I funzionari del Reparto Antifrode ADM dellaed i militari del Gruppo Guardia di Finanza di La, nell’ambito delle attività di analisi dei rischi congiunta sui carichi in entrata nello scalo spezzino, hanno intercettato due diverse spedizioni provenienti dalla Cina e destinate al medesimo importatore italiano. All’atto dei controlli tra i prodotti in importazione sono state rinvenute diverse migliaia di pezzi diperveicoli ...

