Kamila Valieva in gara | ma senza poter avere una medaglia

Il Tribunale Arbitrale dello Sport permette a Kamila Valieva di partecipare alla gara individuale alle Olimpiadi di Pechino 2022. Se la 15enne russa del pattinaggio artistico risultata positiva a un controllo antidoping a dicembre dovesse vincere una medaglia, per lei non ci sarebbe cerimonia di premiazione

